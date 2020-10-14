Задержан похититель золотых цепочек с проспекта Энтузиастов

Полиция Заводского района Саратова раскрыла ограбления женщин на улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, задержанный 28-летний мужчина признался.

В полицию Заводского района Саратова 4 октября обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что около пяти вечера на проспекте Энтузиастов у нее открыто похитили золотую цепь массой 7 граммов и длиной 45 см плетения «Нона». На цепочке имелись кулоны в виде миниатюрных икон Божией матери и крестик со вставками из белого золота и четырьмя бриллиантами. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Другой жертвой стала 34-летняя женщина. Она лишилась золотой цепочки 10 октября также на проспекте Энтузиастов. У нее злоумышленник открыто похитил цепь массой 5 граммов и длиной 45 км плетения «Бисмарк». Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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