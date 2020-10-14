Саратовские депутаты решили поставить заслон сниффингу

В Саратовской областной думе сегодня, 14 октября, депутаты обсудили законопроект по ограничению продаже зажигалок и газовых баллонов для туристических плит.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», этот вопрос был рассмотрен на комитете по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий и призван противостоять сниффингу.

Предлагается установить штрафы для тех, кто продает данные товары несовершеннолетним. Например, гражданам 5–8 тыс. рублей, должностным лицам — 9–15 тыс. рублей, юридическим лицам — 20–50 тыс. рублей. Такие суммы возникли после изучения опыта других регионов.

По мнению авторов инициативы, в регионе до 200 тыс. детей находятся в зоне риска попасть под сниффинг. Два ребенка уже погибли от отравления токсичными газами.

- Явление распространяется быстро. Наша задача поставить заслон, — отметила депутат Юлия Литневская.

Законопроект вынесен на заседание думы.

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