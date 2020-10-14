На шести перекрестках Саратова установят светофоры для пешеходов

На нескольких перекрестках Саратова вводится пешеходная фаза Фото: Иван МАКЕЕВ

На шести перекрестках Саратова вводятся светофоры с пешеходной фазой.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, это повысит безопасность при переходе проезжей части.

Светофоры установят на перекрестках Рабочей улицы с Аткарской, Степана Разина, Университетской, Вольской, Горького и на Соколовой/Симбирской.

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