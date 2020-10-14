В Питерском районе 81-летняя женщина сгорела в своем доме

Пожар в частном доме заметили соседи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Питерском районе Саратовской области женщина погибла на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в частном доме села Мироновка.

По предварительным данным, дом загорелся в ночь на 14 октября. Соседи вызвали пожарных. После тушения огня в коридоре нашли обгоревшее тело 81-летней хозяйки.

Следователи осмотрели место происшествия. Предварительно установлено, что пламя начало разгораться в зале. Основная версия — неосторожное обращение с огнем.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тело женщины нашли в коридоре Фото: СУ СКР по Саратовской области

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