В Питерском районе 81-летняя женщина сгорела в своем доме

Пожар в частном доме заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Питерском районе Саратовской области женщина погибла на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в частном доме села Мироновка.
По предварительным данным, дом загорелся в ночь на 14 октября. Соседи вызвали пожарных. После тушения огня в коридоре нашли обгоревшее тело 81-летней хозяйки.
Следователи осмотрели место происшествия. Предварительно установлено, что пламя начало разгораться в зале. Основная версия — неосторожное обращение с огнем.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Тело женщины нашли в коридоре
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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