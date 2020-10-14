Названы адреса установки камер в Саратове

Объявлен аукцион на приобретение камер для обнаружения нарушений правил парковки и проезда перекрестков в Саратове. Соответствующая информация от комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города появилась в системе госзакупок.

Подрядчику нужно за максимальную цену контракта в 37 млн 412,213 тысячи рублей установить ряд комплексов фиксации.

Речь идет о перекрестках улиц Чапаева и Кутякова, Астраханской и Московской, Ново-Астраханского шоссе и 5-го Динамовского проезда, Чехова и Антонова.

Нарушителей парковки будут ловить на Вольской, 29, 38\40, 55, 81, Чапаева, 61, Большой Казачьей, 56, 80, Горького, 13, 21, 31, 36.

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