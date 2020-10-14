Саратовцев приглашают в Волгоград на бизнес-миссию

.

Саратовские предприниматели совершили плодотворную поездку в Пензу в рамках бизнес-миссии, организованной Центром предпринимателя «Мой бизнес».

Они посетили бизнес-инкубатор «Татлин», который занимается поддержкой предпринимательства в сфере народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и изготовления сувениров.

Саратовских предпринимателей приветствовали: заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов, генеральный директор региональной АО «Корпорация развития» Дмитрий Полукаров, директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.

Кроме того, состоялись деловые переговоры саратовских предпринимателей с бизнес-сообществом Пензы в формате b2b.

Саратовские предприниматели посетили:

- кондитерскую фабрику «Ванюшкины сладости»;

- технопарк высоких технологий «Рамеев», где познакомились с деятельностью предприятий биомедицинского кластера;

- «МедИнж», основные направления деятельности которого включают научные исследования, разработку, внедрение и продвижение собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и инплантатов для человека;

- детский технопарк «Кванториум»;

- современный жилой микрорайон «Спутник» с населением более 100 тыс. человек и полностью обеспеченный всей инженерной, коммунальной и социальной инфраструктурой;

- ООО «Моторные технологии», которое занимает лидирующие позиции в разработке и производстве автоматических промывочных установок для очистки деталей, агрегатов и узлов;

- ООО «Станкомашстрой» – современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования.

На следующей неделе готовится аналогичная поездка во Владимир, а 12 ноября – в Волгоград. Уже открыт прием заявок в Центре предпринимателя «Мой бизнес» по ссылке https://forms.gle/y6AWUP64oUcZ5xWi9

Бизнес-миссия – это прекрасная возможность наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, рассказать о себе, поделиться профессиональным опытом и найти новых партнеров. Организация каждой такой поездки основывается на индивидуальном подходе к конкретному предпринимателю: специалисты Центра «Мой бизнес» на официальном уровне взаимодействуют с предпринимателями принимающего региона и разрабатывают деловую программу. Центр поддержки предпринимательства решает все организационные вопросы, связанные с проездом, проживанием, программой и трансфером.

Бизнес-миссии проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.