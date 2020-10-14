Саратовцев приглашают в Волгоград на бизнес-миссию

.
Саратовские предприниматели совершили плодотворную поездку в Пензу в рамках бизнес-миссии, организованной Центром предпринимателя «Мой бизнес».
Они посетили бизнес-инкубатор «Татлин», который занимается поддержкой предпринимательства в сфере народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и изготовления сувениров.
Саратовских предпринимателей приветствовали: заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов, генеральный директор региональной АО «Корпорация развития» Дмитрий Полукаров, директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Матюкин.
Кроме того, состоялись деловые переговоры саратовских предпринимателей с бизнес-сообществом Пензы в формате b2b.
Саратовские предприниматели посетили:
- кондитерскую фабрику «Ванюшкины сладости»;
- технопарк высоких технологий «Рамеев», где познакомились с деятельностью предприятий биомедицинского кластера;
- «МедИнж», основные направления деятельности которого включают научные исследования, разработку, внедрение и продвижение собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и инплантатов для человека;
- детский технопарк «Кванториум»;
- современный жилой микрорайон «Спутник» с населением более 100 тыс. человек и полностью обеспеченный всей инженерной, коммунальной и социальной инфраструктурой;
- ООО «Моторные технологии», которое занимает лидирующие позиции в разработке и производстве автоматических промывочных установок для очистки деталей, агрегатов и узлов;
- ООО «Станкомашстрой» – современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования.
На следующей неделе готовится аналогичная поездка во Владимир, а 12 ноября – в Волгоград. Уже открыт прием заявок в Центре предпринимателя «Мой бизнес» по ссылке https://forms.gle/y6AWUP64oUcZ5xWi9
Бизнес-миссия – это прекрасная возможность наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, рассказать о себе, поделиться профессиональным опытом и найти новых партнеров. Организация каждой такой поездки основывается на индивидуальном подходе к конкретному предпринимателю: специалисты Центра «Мой бизнес» на официальном уровне взаимодействуют с предпринимателями принимающего региона и разрабатывают деловую программу. Центр поддержки предпринимательства решает все организационные вопросы, связанные с проездом, проживанием, программой и трансфером.
Бизнес-миссии проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.