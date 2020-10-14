Пьяный мужчина не смог впечатлить саратовцев показным желанием выйти из окна

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Вчера, 13 октября, областные спасатели приехали на выручку мужчине на Крымскую улицу, 25 в Саратове.

Местные жители в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» сообщают, что гражданин — любитель выпить и потом устраивать показательные «попытки уйти из жизни». На самом деле умирать он не собирается. У него даже имеется справка психиатра о душевном нездоровье.

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Начальник облспаса Юрий Юрин сообщил, что этот вызов прошел как ложный. Видимо, мужчина решил сам залезть обратно и прекратить сцену.

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