Коронавирус в Саратове: заразились еще 153 человека

153 саратовца заразились коронавирусом

В Саратовской области утром 14 октября зарегистрировано 153 новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше половины — 87 заражений — в Саратове.

11 заболевших зарегистрировано в Балаковском районе, девять — в Энгельсском, семь — в Балашовском.

С начала пандемии всего в регионе заболели 17 447 человек. Выздоровели 11 779 человека, из которых 119 — за последние сутки.

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