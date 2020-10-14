В аэропорту «Гагарин» открылся постоянный пункт пропуска через госграницу

В аэропорту открылся пункт пропуска через границу
Фото: Екатерина Семенова
В саратовском аэропорту «Гагарин» открылся пункт пропуска через государственную границу.
Как сообщили «КП-Саратов» в аэропорту, приказ Минтранса РФ вступит в силу с 24 октября.
Ранее пункт пропуска через границу действовал по временной схеме и позволял обслуживать не более рейса в неделю и нерегулярные рейсы малой бизнес-авиации.
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