В Саратове девушка в последний момент отпрыгнула от несущегося на нее автомобиля

На улице Политехническая в Саратове девушка едва не угодила под колеса автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это случилось на пешеходном переходе вечером 13 октября.

Судя по записи видеорегистратора Василия Патрикеева автомобиль вылетел со второго ряда, несмотря на то, что соседние машины притормозили, пропуская пешехода. Девушка в последний момент успела отпрыгнуть, тем самым сохранив себе жизнь.

В комментариях несколько человек заявили, что гражданка должна была убедиться в собственной безопасности. Однако большинство уверены в виновности автомобилиста, который проигнорировал маневры других участников движения и не притормозил на переходе.

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