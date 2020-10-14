В Энгельсе автомобиль сбил двух подростков

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В Энгельсе вчера вечером, 13 октября, автомобиль сбил двух подростков.

- В 18:50 около остановки «Рижская» на Волжском проспекте ВАЗ-2115 наехал на 13-летнюю девочку и 16-летнего мальчика на пешеходном переходе, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.

Ребята обратились за медпомощью, девочку госпитализировали.

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