В Балакове женщина пришла в гости и умерла

В Балакове Саратовской области 57-летняя женщина скончалась в чужой квартире.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, она пришла в гости на улицу Вокзальная.
Сейчас по факту гибели женщины начата проверка. При осмотре тела следователи нашли ссадины на лице. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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