В Саратове мужчина убил спящего приятеля кувалдой из-за галлюцинаций

В Саратове будут судить 34-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, он с 30-летним приятелем снимал жилье в Кировском районе. 19 июня оба вернулись с работы и легли спать. Ночью старший проснулся, взял кувалду и дважды ударил спящего друга по голове. После этого он пришел в полицию и все рассказал.

Мужчина пояснил, что поступил так из-за телефонной переписки пострадавшего с его женой.

29 июня раненый скончался. Психиатрическая экспертиза признала, что обвиняемый был невменяем и не мог осознавать своих действий. Более того, в ходе расследования установлено, что погибший и супруга его приятеля никогда не переписывались и даже не были знакомы.

Дело передано в суд для отправки обвиняемого на принудительное лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.