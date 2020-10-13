Коронавирус обнаружен во всех вузах Саратова

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

Во всех восьми вузах Саратова есть случаи заболевания коронавирусом, об этом на заседании координационного совета под председательством губернатора заявила замминистра образования области Ирина Чинаева.

- Всего в вузах болеют 78 студентов. Больше всего - в СГТУ. Там заражены 30 студентов, - отметила Чинаева.

Руководитель Роспотребнадзора по региону Ольга Кожанова заметила, что ситуация с заболеваемостью очень напряженная.

Поэтому она предложила перевести все совещания, заседания и корсовет, в том числе, в онлайн-режим.

- Давайте побережем друг друга, - сказала Кожанова.

Губернатор Валерий Радаев поблагодарил за такое предложение.

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