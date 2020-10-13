Природные пожары в Саратовской области охватили до 2 тысяч гектаров

В Саратовской области из девяти природных пожаров, бушевавших с начала октября, осталось только три, их ликвидацией сейчас занимаются специалисты МЧС, облспаса, лесничеств. Всего огнем было охвачено до 2 тыс. гектаров лесов. Сейчас полыхает на территории 300 га. Об этом на заседании координационного совета 13 октября завил губернатор Валерий Радаев. Самый крупный пожар - в Аткарском районе еще не потушен.

- Локализован очаг под Аткарском, продолжается борьба с огнем в Красноармейском и Калининском районах. Решение оперативно сконцентрировать тяжелую спецтехнику в очагах возгорания – дало результат. Мы не допустили угрозы близлежащим населенным пунктам. Ни один человек, ни одно домовладение не пострадали. Моя благодарность региональному управлению МЧС – за слаженность действий и высокий профессионализм, - сказал Валерий Радаев.