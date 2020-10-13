В Саратовской области летчики дальней авиации сдавали экзамены в небе

Пилоты стратегических бомбардировщиков сдавали экзамены в небе над Саратовом

В Саратовской области на военном аэродроме Энгельса были организованы контрольные полеты. Летчиков экзаменовали за летний период обучения.

Проверяющими выступили руководители авиационного полка и соединения.

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс должны были продемонстрировать действия при отказе оборудования, дозаправке в воздухе, полеты строем на малых интервалах, а также условные пуски крылатых ракет.

В свою очередь специалисты инженерно-технической службы непосредственно на аэродроме за отведенное время должны были подготовить самолет к повторному вылету.

Как сообщает Министерство обороны, в контрольных полетах задействовали десять единиц авиационной техники и более 20 машин батальона аэродромно-технического обеспечения.