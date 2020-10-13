Юная сельчанка под Саратовом обчистила счета покойного сожителя матери

В Саратовской области полиция нашла подозреваемого в краже со счетов покойника.

- С заявлением обратился 41-летний мужчина. Кто-то похитил у его умершего отца около 60 тыс. рублей. Вступивший в наследство гражданин узнал об этом спустя полгода после кончины, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД. Полиция возбудила дело, в котором подозреваемой стала 18-летняя жителя села Елизаветино Аткарского района. Юная злоумышленница являлась дочерью сожительницы умершего мужчины.

Признавшаяся сельчанка заявила, что знала о сбережениях на счетах и через мобильный банк на телефоне перевела сначала 18 тыс. рублей, а после — 40.

Девушку отпустили под подписку о невыезде.

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