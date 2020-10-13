В Ровенском районе мужчина пырнул собутыльника ножом в живот

В Ровенском районе Саратовской области госпитализирован мужчина с ножевым ранением в живот.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пострадавший рассказал, что на него напал знакомый, с которым они вместе распивали алкоголь.
Задержан подозреваемый — ранее судимый за причинение вреда здоровью человека 42-летний мужчина. Он признался, возбуждено уголовное дело.
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