В Ровенском районе мужчина пырнул собутыльника ножом в живот

В Ровенском районе Саратовской области госпитализирован мужчина с ножевым ранением в живот.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, пострадавший рассказал, что на него напал знакомый, с которым они вместе распивали алкоголь.

Задержан подозреваемый — ранее судимый за причинение вреда здоровью человека 42-летний мужчина. Он признался, возбуждено уголовное дело.

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