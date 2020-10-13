Энгельсский район – самый отстающий по вхождению в отопсезон

Валерий Радаев провел совещание по отопительному сезону Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам отопительного сезона.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он потребовал как можно скорее подать тепло в квартиры и создать людям комфортные условия, особенно, в период пандемии коронавируса.

В регионе тепло поступает в 99% объектов социальной сферы и около половины жилых домов. В числе наиболее отстающих – Энгельсский район, где отапливаются 12% домов.

Также Валерий Радаев есть отдельные негативные примеры. Например, жители села Подлесное Марксовского района пожаловались на отсутствие тепла в детском саду.

В Саратове отапливаются 97% объектов соцсферы. Нет тепла пока в пяти садиках, двух школах, 10 учреждениях здравоохранения. Все многоквартирные дома войдут в отопсезон к концу недели – доложил глава города Михаил Исаев.

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