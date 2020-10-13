Двухэтажки на Соколовогорской отремонтировали после снятия с них статуса объектов культурного наследия

В Саратове отремонтировали двухэтажки на Соколовогорской

Мэр Саратова Михаил Исаев сегодня, 13 октября, рассказал о реализации программы капремонта.

- Видели ли вы симпатичные двухэтажки с блестящими крышами на улице Соколовогорская?! Совсем недавно это был неприметный жилой фонд, остро нуждающийся в капремонте, — написал Исаев в своем профиле в соцсети Instagram.

Эти дома являлись выявленными объектами культурного наследия, из-за чего механизм приведения их в порядок был непонятен. Но в этом году функции технического заказчика передали городу, а статус с домов сняли, благодаря этому дома на Соколовогорской отремонтировали.

В Саратове отремонтировали двухэтажки на Соколовогорской

После этого администрации передали 1 853 многоквартирных дома — это более 3,3 тыс. видов работ.

По словам председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Натальи Даниленко, уже выполнено более 600 работ — разработаны проекты, проведена оценка технического состояния. В процессе еще 179 домов — это более 220 видов работ. Подрядчики проводят капитальный ремонт крыши, инженерных систем, фасадов.

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