Президент СГУ Леонид Коссович заражен коронавирусом

Леонид Коссович Фото: Александр Уриевский

Президент Саратовского научного исследовательского государственного университета Леонид Коссович заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил изданию «Новости Саратова».

По словам Коссовича, он госпитализирован и уже вторую неделю находится в больнице. Сейчас его состояние стабилизировалась, температура упала.

- Чувствую себя хорошо, — сказал президент СГУ.

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