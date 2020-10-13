Президент СГУ Леонид Коссович заражен коронавирусом

Леонид Коссович
Фото: Александр Уриевский
Президент Саратовского научного исследовательского государственного университета Леонид Коссович заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил изданию «Новости Саратова».
По словам Коссовича, он госпитализирован и уже вторую неделю находится в больнице. Сейчас его состояние стабилизировалась, температура упала.
- Чувствую себя хорошо, — сказал президент СГУ.
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