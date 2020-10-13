Панков о новом председателе правительства Саратовской области: Молодой, но с большим опытом

Депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал назначение нового председателя правительства в Саратовской области. Александра Стрелюхина сменил Роман Бусаргин.

- Новое назначение Романа Бусаргина, считаю, значимое для развития региона. Молодой, но с большим опытом специалист, он хорошо зарекомендовал себя при решении проблем в тех сферах, которые курировал как зампред. Активно решал вопросы по поддержке обманутых дольщиков, по наведению порядка в деятельности УКС. Не раз взаимодействовал с ним по различным проектам, важным для жителей. Не исключаю, что новое назначение на такой высокий пост человека, компетентного в строительстве, может стать своеобразным посылом строительному сообществу. Не все возможности, которые были у нашей области в этой сфере, ранее удалось эффективно реализовать. До него были допущены и ошибки. Думаю, на уровне главы областного правительства Бусаргин может сделать многое, чтобы изменить ситуацию. Это общая наша задача, — написал Панков.