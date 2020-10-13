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Александр Соловьев отметил высокий профессионализм Романа Бусаргина

Он считает, что тот сумеет проявить себя на поприще председателя правительства
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Глава Балаковского района Саратовской области Александр Соловьев прокомментировал кадровые перестановки в правительстве области.

Напомним, как ранее писала «КП-Саратов», на пост председателя правительства предлагается назначить Романа Бусаргина.

- Ранее в областном правительстве и сейчас, возглавляя Балаковский район, мне довелось поработать вместе Романом Викторовичем. Всегда отмечаю его высокий профессионализм, умение быстро и компетентно решать проблемы. Он имеет большой опыт работы на муниципальной и государственной службе, в том числе по такому сложному направлению, как строительство и ЖКХ. Роман Викторович показал себя как грамотный руководитель, умеющий ставить цели и находить оптимальные пути их достижения. Думаю, что все эти качества помогут ему в работе председателем правительства Саратовской области, направленной на развитие нашего региона, — сказал он.

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