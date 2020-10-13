В «Т Плюс» рассказали, когда откроют движение по улицам Саратова

Вчера вечером, 13 октября, министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев и его заместитель Александр Мышев проверили улицу Зарубина, где ремонтируют тепломагистраль.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минстроя региона, на выезде также был директор Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов и подрядчики.

Мигачев посоветовал собравшимся ускориться в работах.

- К обеду среды планируем открыть движение по улице Чапаева и одну полосу на улице Вольской. К вечеру вторника откроем движение на второй полосе по улице Симбирской, — отметил Шудегов.

В отопительный сезон полностью вошли 36 районов области, завершается подключение в Балаковском, Вольском, Краснокутском, Советском, Энгельсском районах и Саратове.

Сейчас в облцентре отопление подается в 582 объекта соцсферы, это 97% от общего количества, 2 408 жилых домов (57%). По региону тепло есть в 4 616 поликлиниках, детсадах, больницах и школах (99%) и 5 560 домах (63%).

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