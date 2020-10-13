Депутат Госдумы возьмет на контроль саратовский долгострой

Депутат Госдумы Николай Панков запланировал ряд встреч с жителями Волжского района Саратова. Об этом он рассказал 13 октября в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Собираюсь отдельно поработать и по Волжскому району. Напомню, встречи с жителями Иволгино и Юбилейного на прошлой неделе выявили множество проблем, решения которых люди не могут ждать. Запланирую встречи и по ЖК «Победа». По поручению Вячеслава Володина беру на контроль ситуацию по этому долгострою. Будем работать. Не обошлось и без вопросов коллег о занятиях спортом. Со многими мы встречаемся и на спортивной тропе тоже. В 6 утра или уже в 9 вечера. В другое время не получается. Думаю, с активистами в Юбилейном прогуляемся спортивным шагом. Посмотрим, где реконструировать парк, — написал Панков.