Саратовцы переплатили 11,4 млн рублей за ЖКХ

Государственная жилищная инспекция Саратовской области пересчитала сумму, которую жители заплатили за услуги ЖКХ.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, за девять месяцев переплата составила почти 11,4 млн рублей.

Это примерно на уровне девяти месяцев 2019 года — почти 11,6 млн рублей.

Перерасчет был сделан по итогам проверок, в том числе с участием прокуратуры. В основном возврат был сделан за коммунальные услуги — свыше 10 млн рублей. За жилищные услуги перерасчет составил около 1,3 млн рублей.

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