Мэр Саратова оценил назначение своего бывшего зама председателем правительства

Михаил Исаев прокомментировал назначение Романа Бусаргина председателем правительства Саратовской области.

- Считаю, что должность главы правительства может занять в высшей степени достойный человек — Роман Викторович Бусаргин, — написал Исаев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Бусаргин ранее работал в городской администрации: и. о. председателем комитета по ЖКХ и замглавы Саратова по городскому хозяйству.

- На своей должности Роман Бусаргин показал себя порядочным человеком, настоящим профессионалом, который вкладывал силы, энергию и личное время в работу на благо города и его жителей, — отметил градоначальник.

По словам Исаева, на новом месте Бусаргин покажет профессионализм и достойные результаты.

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