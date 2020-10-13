Почти 550 человек нуждаются в помощи при дыхании

Показатель заболеваемости в Саратовской области сегодня — 715,3 на 100 тыс. населения. В целом по стране — 895. На брифинге в Минздраве 13 октября первый замминистра Станислав Шувалов напомнил, что за сутки от коронавируса скончались еще два человека.

На стационарном лечении сейчас 2 887, из них 1 774 — с коронавирусом, 2 792 — с пневмонией, из них 1 704 — с COVID-19.

Сейчас 394 пациента находятся на кислородной поддержке, 160 — на искусственной вентиляции легких.

Еще 3 189 человек лечатся на дому.

- Вчера губернатор Радаев посетил городскую станцию скорой помощи, посмотрел работу выездных бригад, поручил усилить скорую помощь. Это поручение должны к концу дня выполнить. В полтора раза надо увеличить число диспетчеров, чтобы люди могли оперативно дозвониться и получить помощь. Будем докладывать, как продвигается дело, — заявил Шувалов.