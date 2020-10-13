Обогреватель в сельском доме под Саратовом мог стать причиной смертельного пожара

Возгорание заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи начали проверку причин пожара в Лысогорском районе, где погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, ЧП случилось в селе Шереметьевка 12 октября.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Возгорание в частном доме обнаружили соседи. Они вызвали пожарных, те после тушения обнаружили обгорелое тело 59-летнего хозяина дома.
Следователи осмотрели место происшествия. Установлено, что очаг возгорания располагался вблизи дивана, где найдено тело. Выдвинуты две версии: неосторожное обращение с огнем при курении и возгорание от плитки, которой отапливалась комната.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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