Депутату-наркодилеру в Саратове не стали смягчать 12-летний срок

Вступил в силу приговор за наркоторговлю и покушение на сбыт веществ, вынесенный депутату одного из МО Красноармейского района Саратовской области.

- В ноябре 2018 года мужчина купил не менее 820,95 грамма марихуаны для сбыта и стал хранить дома. В тот же день он продал 14,05 грамма наркотика двум саратовцам. После этого его задержала полиция и изъяла оставшееся вещество, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В июле 2020 года Волжский районный суд приговорил мужчину к 12 годам в колонии строгого режима и лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

С приговором преступник оказался не согласен и обжаловал его вместе с адвокатом. Однако судебная коллегия Саратовского областного суда оставила наказание без изменений.

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