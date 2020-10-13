Поджигателя из Балакова приговорили к условному сроку

В Балакове Саратовской области 47-летнего мужчину осудили за уничтожение чужого имущества.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он сжег здание цеха.

Известно, что днем 6 апреля гражданин пришел в цех по производству резинотехнических изделий, где ранее работал. Он устроил там поджог, тем самым уничтожив имущество на 305 тыс. рублей.

Суд учел признание вины и раскаяние, частичное добровольное возмещение ущерба и активное сотрудничество со следствием. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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