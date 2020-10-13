Престарелая одинокая женщина умерла от коронавируса у себя дома в Саратове

Два человека скончались от коронавируса в Саратовской области за сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве здравоохранения, это мужчина и женщина.

Мужчине было 58 лет. Его госпитализировали на пятые сутки заболевания и диагностировали 100-процентное поражение легких. Пациент провел 13 суток на ИВЛ, но спасти его не удалось. Из сопутствующих заболеваний — артериальная гипертензия.

78-летняя женщина в поликлинику не обращалась, скорую помощь не вызывала, проживала одна и скончалась дома. Установлено, что причиной смерти стал именно коронавирус, болезнь осложнилась респираторным дистресс-синдромом, дыхательной недостаточностью. Из сопутствующих патологий — ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных сосудов.

Итого в области от коронавируса скончались 126 человек.

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