Счета жительницы Саратова оказались опустошены после продажи ее сыном бинокля

В Саратове местные жители продолжают вестись на уловки мошенников.

- В Волжском районе 34-летний мужчина заказал себе колесные диски на УАЗ за 11,6 тыс. рублей. Он перечислил продавцу деньги, но товара не получил, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также аферисты обогатились на 76 тыс. рублей за счет 35-летнего жителя Солнечного. Он решил через интернет купить запчасти для Renault, связался в мессенджере с продавцом и перевел ему деньги, но в ответ ничего не дождался.

В Заводском районе на 37 тыс. рублей обеднела 36-летняя женщина. Она разместила на сайте объявление о продаже детских качелей за 1,5 тыс. рублей. Потенциальный покупатель попросил номер банковской карты, CVC-коды и пароли из СМС. После этого женщина обнаружила, что с ее счета списали 37 370 рублей.

Счета женщины оказались опустошены после продажи ее 36-летним сыном из Ленинского района бинокля. Неизвестный предложил мужчине в интернете заключить «безопасную сделку» и прислал ссылку, перейдя по которой и оставив там данные карты матери, гражданин оставил мать без 4 563 рублей.

В полиции просят саратовцев быть бдительными при сделках купли-продажи в интернете, не переводить деньги и не заполнять данные карт на неизвестных сайтах.

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