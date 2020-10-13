Подросток грабил стариков и сверстников на улицах Балакова

В Балакове Саратовской области возбуждены три уголовных дела о грабежах.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одному из обвиняемый всего 17 лет, а второму – 18.

По версии следствия, вечером 12 августа младший из юношей на набережной Леонова напал на 74-летнего прохожего. Он отобрал у пенсионера банковскую карту и снял с нее 13 тыс. рублей.

В ночь на 15 августа парень вместе со старшим приятелем ограбили 18-летнего юношу, похитив мобильный телефон за 4 тыс. рублей, серебряную цепочку с крестиком за 1,5 тыс. рублей.

Вечером 18 августа 17-летний балаковец на улице Минская напал и похитил у 49-летнего прохожего телефон за 2,9 тыс. рублей и деньги в сумме 4,2 тыс. рублей.

Юношей задержали сотрудники балаковской полиции. Расследование продолжается.

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