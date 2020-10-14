Двое парней из Вольска пытались зарезать таксиста

В Вольске Саратовской области будут судить двух молодых людей, ранее уже имевших проблемы с законом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 19 и 21-летнего юношей обвиняют в грабежах, разбое, покушениях на убийства и пособничестве.

Следствие считает, что 20 августа 2019 года вечером они зашли в гипермаркет на Комсомольской улице в Вольске. Там парни взяли с полок пять бутылок алкоголя на сумму 2 749 рублей.

С добычей злоумышленники подошли к задней двери магазина, отогнули пластиковый край и просунули бутылки в щель. После этого вышли через обычную дверь, обогнули здание и забрали их. Охранник пытался догнать юношей, но не сумел.

23 декабря около 23 часов один из этих же парней с другим приятелем сели в такси на улице Октябрьская. Они попросили 38-летнего водителя отвезти их на Волгоградскую. В месте назначения старший из парней шесть раз ударил таксиста ножом в шею, грудь и правое плечо, а второй советовал бить в сердце.

Шофер сумел отбиться, открыл дверь и добежал до магазина, где продавец вызвала скорую помощь и полицию. Он остался жив.

Тем временем юноши уехали на такси стоимостью 600 тыс. рублей, которое принадлежало матери их жертвы. В салоне они нашли сотовый телефон и похитили его.

Экипаж ДПС заметил их на угнанном авто около половины первого 24 декабря. Но парни проигнорировали требования об остановке. На улице Коммунистическая 20-летний водитель машины попал в ДТП. Злоумышленники пытались скрыться, но их задержали.

Они взяты под стражу, дело направлено в суд. Третий юноша, принимавший участие в грабеже, скрылся и был объявлен в розыск.

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