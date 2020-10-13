О строительстве и ремонте дорог в Саратовской области расскажет и.о. министра Иван Козаченко

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14 октября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола», посвященное реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Саратовской области.

В обсуждении принимают участие:

Козаченко Иван Александрович — и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства;

Пантелиди Николай Саввович — начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства;

Узбяков Эльдар Фяритович — начальник ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Также планируется участие представителей администраций Саратова и Энгельса

Начало мероприятия в 13:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Трансляция и запись мероприятия доступны по ссылке на канале «Транслятор».