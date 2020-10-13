В Саратове до утра отключили воду на двух улицах и в поселке

Сегодня, 13 октября, в нескольких районах Саратова отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 06:00 14 октября водоснабжения не будет в поселке Нефтяников в Ленинском районе и у жителей улицы Крымская, 9–13, 28, Крымского тупика, 7–11 в Заводском районе.

Также воду отключили жителям Ламповой, Бульварной, Студеной, 1 и 2-го Студеного проездов. Подачи ресурса нет из-за замены изношенного водопровода.

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