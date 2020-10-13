Жители поселка под Саратовом жалуются на воду цвета нефти

Сегодня, 13 октября, жители Октябрьского поселка в Перелюбском районе Саратовской области пожаловались на необычную воду из-под крана.

Жидкость, которая должна быть прозрачной, почему-то окрашена в черный цвет, словно нефть.

Местный житель Владислав Куршуев заснял это на камеру, разместил в паблике «Регион-64 Саратов» и отметил, что теперь даже руки мыть страшно.

В комментариях местные жители написали, что возможно вода идет из пруда, поэтому она с тиной, и сыронизировали, что жидкость похожа на «кока-колу».

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