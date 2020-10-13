Лесные пожары в Саратовской области продолжают бушевать в трех районах

Пожары в лесах Саратовской области продолжаются

На 10:00 13 октября продолжается борьба с лесными пожарами в трех районах Саратовской области.

Полыхают леса в Аткарском районе, пожар уже локализован, в Красноармейском — распространение огня продолжается.

Два возгорания лесов тушат в Калининском районе, один уже локализован, второй нет.

- На месте работают специалисты лесхозов, администраций, областной службы спасения. На защите ближайших населенных пунктов дежурят подразделения федеральной противопожарной службы. Угрозы населенным пунктам нет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Вчера сообщалось о лесных пожарах также в Лысогорском, Саратовском и Вольском районах.

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