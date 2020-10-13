Прокуратура заинтересовалась сгоревшими складами с семечками в Саратовской области

В Лысогорском районе сгорели склады с семечками
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Прокуратура Лысогорского района организовали проверку по факту пожара в селе Топовка.
Напомним, вчера, 12 октября, там сгорели два склада с семечками. Пожар начался от травы. На место происшествия выехали сотрудники пожарной охраны Саратовского и Лысогорского районов.
Возгорание тушили 100 человек и 18 единиц техники.
- Уполномоченными органами устанавливается размер причиненного ущерба. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
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