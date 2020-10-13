В Саратове закрывается движение по улице Чернышевского

Центральная улица Саратова сегодня и завтра, 13 и 14 октября, будет перекрыта для автомобильного движения.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», работы начнутся в восемь вечера вторника и продлятся до полудня среды.

Ограничено движение транспорта будет на улице Чернышевского между Радищева и Провиантской.

На это время приостановят работу троллейбусы №№2 и 4.

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