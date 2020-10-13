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ВАЗ протаранил жилой дом и сбил девочку на тротуаре в Вольске

Пятилетнюю пострадавшую госпитализировали
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области автомобиль ВАЗ-217030 сбил ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 17:15 на улице Ленина.

Напротив дома №101 водитель ВАЗа, 31-летний мужчина, выехал на встречную полосу, вылетел на тротуар и протаранил жилой дом. При этом машина сбила пятилетнюю девочку. Ее госпитализировали.

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