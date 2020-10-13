Бомж отобрал у санитарки в Саратове кошелек со 100 рублями

В Кировском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в грабеже в общественном месте.

- В заявлении 57-летняя женщина, работающая санитаркой, указала, что у нее в 11:10 на остановке у Колхозной площади украли кошелек светло-коричневого цвета, внутри было 100 рублей и банковские карты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские задержали 40-летнего безработного и ранее неоднократно судимого бомжа.

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