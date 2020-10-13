Панков: Есть договоренность с Вячеславом Володиным, если не справимся сами с проблемами ЖК «Победа»

Депутат Государственной Думы Николай Панков взялся помогать обманутым дольщикам ЖК «Победа» получить квартиры или денежные компенсации. В случае необходимости Панков обещал обратиться к спикеру ГД Вячеславу Володину, с которым на этот счет уже имеется договоренность. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- По дому ЖК «Победа» поступает много обращений от обманутых дольщиков. Хочу напомнить, что при обсуждении проблемных домов на заседании рабочей группы этот вопрос также поднимался. Тогда спикер Государственной думы Вячеслав Володин уточнил, нужна ли помощь по этому дому? Бывший министр строительства и ЖКХ области Дмитрий Тепин ответил, что дом ЖК «Победа» будет достроен с помощью региональных механизмов. Как и ряд других незавершенных домов в области. Область взяла на себя эти обязательства. Тогда включили в программу федеральной поддержки несколько других домов. И всего за счет средств федерального бюджета решились проблемы 33 долгостроев. Их дольщики уже получили поддержку в виде денежной компенсации или достройки жилья. А по «Победе» воз и ныне там, хотя прошел уже год.

Сейчас занимаюсь этим вопросом. Если будет промедление или возникнут проблемы, которые не смогу решить, обращусь к Вячеславу Викторовичу Володину за помощью. Такая договоренность у меня с ним есть. В любом случае пострадавших в беде не оставим, эту проблему будем решать, — пишет Панков.

Поручение заняться решением проблем этого ЖК Володин Панкову уже дал.