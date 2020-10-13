В Саратове шантажисты из коммуналки избили соседа из-за вымышленного долга

В Саратове двое вымогателей остались недовольны своими приговорами.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 23 и 30-летний мужчины обжаловали решение Ленинского районного суда от 6 июля.

Ночью 2 мая 2019 года они требовали 7 тыс. рублей от соседа по коммуналке. Якобы он был им должен. Свои слова злоумышленники подкрепили действиями — избили его по голове и конечностям ножкой стула, причинив серьезные травмы.

Суд отправил каждого в колонию строгого режима на семь лет. Они посчитали, что их вина не доказана. Однако судебная коллегия признала приговор законным и признала жалобы необоснованными.

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