Умер начальник отдела культуры и кино Самойловского района Александр Ермоленко

Александр Ермоленко

В Самойловском районе Саратовской области скончался Александр Ермоленко, начальник отдела культуры и кино администрации.

Об этом сообщает министерство культуры региона, выражая соболезнования.

- Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника. За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные изменения в культурной жизни района. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности Александр Анатольевич пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением. Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким, всем кто знал и любил Александра Анатольевича. Светлая память об этом светлом, энергичном человеке сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении Минкульта.

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