Улицы в Кировском районе остались без воды до среды

В Саратове жители Кировского района Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на сетях по заявке потребителя, на Соколовой, 316.
Ориентировочно до 24 часов не будет воды в домах, которые находятся в периметре, ограниченном улицами: Соколовая, 1-я Садовая, Рахова и Танкистов.
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