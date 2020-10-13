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Улицы в Кировском районе остались без воды до среды

Ведутся работы на Соколовой
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратове жители Кировского района Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на сетях по заявке потребителя, на Соколовой, 316.

Ориентировочно до 24 часов не будет воды в домах, которые находятся в периметре, ограниченном улицами: Соколовая, 1-я Садовая, Рахова и Танкистов.

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