В Балакове юноша из ревности пытался задушить и зарезать сожительницу

Ранее судимому 21-летнему жителю Балакова Саратовской области предъявлено обвинение в покушении на убийство человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено в ночь на 28 июня в квартире дома на улице Шевченко.

По предварительным данным, молодой человек снимал квартиру с 28-летней сожительницей. Он приревновал девушку и попытался задушить ее поясом, когда она лежала на кровати. Не сумев, он принялся избивать ее кулаками и ножом, перерезав горло в ванной. Лишь после этого он опомнился и рассказал по телефону обо всем своей матери. Та вызвала полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали и спасли.

Свою вину молодой человек не признал и был отправлен под арест.

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