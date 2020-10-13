Велосипедист пытался ударить полицейского велосипедом на трассе под Саратовом

В Саратовской области вынесен приговор 34-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в угрозе полицейскому.

Установлено, что 1 мая мужчина распивал алкоголь с приятелем у себя дома в селе Советское. Несмотря на опьянение, гость сел за руль. На трассе между селами Новоантоновка и Пушкино его остановил экипаж ДПС.

Нарушитель позвонил другу, с которым выпивал, и попросил приехать, привезти сигареты. Тот на велосипеде быстро прибыл и принялся требовать отпустить приятеля. В ответ на отказ он попытался ударить полицейского своим велосипедом, но был остановлен.

Свою вину гражданин признал и раскаялся. Суд приговорил его к полутора годам в колонии-поселении и лишению прав на год три месяца и 19 дней.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.