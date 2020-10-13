Инспектора колонии в Пугачеве заподозрили в покупке коньяка для заключенного

В Саратовской области инспектора ФКУ колонии №17 в Пугачеве заподозрили в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сумма ее составила 2 тыс. рублей.

Именно столько, по версии следствия, инспектор получил в августе 2020 года от осужденного. За эти деньги он должен был купить для него две бутылки коньяка и помочь избежать проверки и досмотра.

Преступление выявили сотрудники УФСИН области. Возбуждено уголовное дело.

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